Снегопад в Нижегородской области сохранится до вечера 16 декабря. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сильная метель, которая обрушилась на Нижегородскую область утром 16 декабря, сохранится до вечера. Об этом сообщают синоптики ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Ветер при этом не будет слишком сильным: его скорость составит 5-6 метров в секунду. В течение дня он поменяет направление с южного на западный.

В связи с неблагоприятной погодой возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем ЖКХ, падением старых деревьев. Возможны ограничения в работе аэропорта и заторы на федеральных трассах.