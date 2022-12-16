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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:11

Снегопад в Нижегородской области сохранится до вечера 16 декабря

В областном центре метель началась сегодня утром
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Снегопад в Нижегородской области сохранится до вечера 16 декабря.

Снегопад в Нижегородской области сохранится до вечера 16 декабря.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сильная метель, которая обрушилась на Нижегородскую область утром 16 декабря, сохранится до вечера. Об этом сообщают синоптики ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Ветер при этом не будет слишком сильным: его скорость составит 5-6 метров в секунду. В течение дня он поменяет направление с южного на западный.

В связи с неблагоприятной погодой возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем ЖКХ, падением старых деревьев. Возможны ограничения в работе аэропорта и заторы на федеральных трассах.