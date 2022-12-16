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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:07

Продукция АО «Транснефть–Верхняя Волга» отмечена дипломами всероссийского конкурса

Жюри конкурса оценило качественные и инновационные характеристики продукции
Продукция АО «Транснефть–Верхняя Волга» отмечена дипломами всероссийского конкурса

Продукция АО «Транснефть–Верхняя Волга» отмечена дипломами всероссийского конкурса

Продукция АО «Транснефть–Верхняя Волга» отмечена дипломами всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

Жюри конкурса оценило качественные и инновационные характеристики продукции, выпускаемой филиалом компании - Центром промышленной автоматизации (ЦПА) в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Положительную оценку экспертов за надежность и передовые технологии получил измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) ТН-01, объявленный лауреатом конкурса. Данное оборудование – это собственная разработка ЦПА, предназначенная для измерения параметров и вычисления расхода, количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов. Комплекс активно применяется в организациях системы ПАО «Транснефть», а также используется сторонними компаниями российского ТЭК.

Жюри также отметило высокое качество материалов и отказоустойчивость оборудования - системы обработки информации систем контроля количества, качества нефти и нефтепродуктов (СОИ СИКН). Отличительной особенностью СОИ СИКН является применение программного комплекса собственной разработки, позволяющего управлять технологическим оборудованием, обеспечивать связь с другими системами автоматизации и эффективную защиту от несанкционированного доступа.

По результатам голосования данное оборудованию отмечено дипломом конкурса.

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» в этом году отмечает свой 25-летний юбилей и проводится Росстандартом, Академией проблем качества РФ, РИА «Стандарты и качество». Мероприятие призвано содействовать развитию российского производства качественной, безопасной и конкурентоспособной продукции.

В 2017 и 2020 годах продукция Центра промышленной автоматизации АО «Транснефть–Верхняя Волга» также была отмечена дипломами конкурса.

Справочно:

Центр промышленной автоматизации выпускает оборудование для нефтегазовой отрасли, которое позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам. Оборудование поставляется в организации системы ПАО «Транснефть» и внешним заказчикам. Оборудование, производимое ЦПА, запатентовано и характеризуется высоким качеством. Продукция сертифицирована в России, Казахстане, Белоруссии и Азербайджане.