Продукция АО «Транснефть–Верхняя Волга» отмечена дипломами всероссийского конкурса

Продукция АО «Транснефть–Верхняя Волга» отмечена дипломами всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

Жюри конкурса оценило качественные и инновационные характеристики продукции, выпускаемой филиалом компании - Центром промышленной автоматизации (ЦПА) в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Положительную оценку экспертов за надежность и передовые технологии получил измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) ТН-01, объявленный лауреатом конкурса. Данное оборудование – это собственная разработка ЦПА, предназначенная для измерения параметров и вычисления расхода, количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов. Комплекс активно применяется в организациях системы ПАО «Транснефть», а также используется сторонними компаниями российского ТЭК.

Жюри также отметило высокое качество материалов и отказоустойчивость оборудования - системы обработки информации систем контроля количества, качества нефти и нефтепродуктов (СОИ СИКН). Отличительной особенностью СОИ СИКН является применение программного комплекса собственной разработки, позволяющего управлять технологическим оборудованием, обеспечивать связь с другими системами автоматизации и эффективную защиту от несанкционированного доступа.

По результатам голосования данное оборудованию отмечено дипломом конкурса.

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» в этом году отмечает свой 25-летний юбилей и проводится Росстандартом, Академией проблем качества РФ, РИА «Стандарты и качество». Мероприятие призвано содействовать развитию российского производства качественной, безопасной и конкурентоспособной продукции.

В 2017 и 2020 годах продукция Центра промышленной автоматизации АО «Транснефть–Верхняя Волга» также была отмечена дипломами конкурса.

Справочно:

Центр промышленной автоматизации выпускает оборудование для нефтегазовой отрасли, которое позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам. Оборудование поставляется в организации системы ПАО «Транснефть» и внешним заказчикам. Оборудование, производимое ЦПА, запатентовано и характеризуется высоким качеством. Продукция сертифицирована в России, Казахстане, Белоруссии и Азербайджане.