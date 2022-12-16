Николай Шульгинов: Основная задача на новых территориях сейчас – усилить силы и средства для проведения восстановительных работ в праздничные дни

Глава Минэнерго Николай Шульгинов провел совещание в ЛНР с представителями энергокомпаний, властями ДНР и ЛНР. Фото: тг-канал Правительства России

Глава Минэнерго Николай Шульгинов провел совещание в ЛНР с представителями энергокомпаний, властями ДНР и ЛНР. Главными темами обсуждения стали прохождение осенне-зимнего периода 2022–2023 годов, а также восстановление энергетической инфраструктуры населенных пунктов.

Рассматривался вопрос ускорения работ по подключению социально значимых объектов и жилых домов к теплоснабжению.

На данный момент газом обеспечено 12 тыс. потребителей и административные объекты в городе Волновахе и 11 прилегающих населенных пунктах; восстановлено энергообеспечение города Светлодарска; ведутся восстановительные работы в Лисичанске, Северо-Донецке и Рубежном.