Руководители энергосетевой и энергосбытовой компаний обсудили развитие интеллектуального учета на территории Нижегородской области

В Нижнем Новгороде состоялась рабочая встреча руководителей ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго НН» и филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго». В рамках мероприятия представители компаний обсудили принципы совместной работы и пришли к соглашениям для регулирования дальнейшей деятельности.

В ходе встречи генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» Елена Стельнова и заместитель генерального директора–директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров говорили о необходимости налаживания постоянного взаимодействия между компаниями для дальнейшего продуктивного сотрудничества, обсудили порядок информационного обмена и предоставления первичных документов, касающийся отпуска электроэнергии, а также порядок взаимодействия по вопросам качества энергоснабжения.

«Совместная комплексная работа позволит нам усовершенствовать формат взаимодействия для обеспечения надежного энергоснабжения региона», – отметила генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» Елена Стельнова.

«Консолидация усилий и налаживание упорядоченного взаимодействия в общем рабочем направлении позволит нашим компаниям действовать слаженным тандемом, что, безусловно, положительно скажется и на результатах. Повышение качества и надежности предоставляемых услуг для нас является приоритетной задачей», – отметил и.о. заместителя генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» – директора филиала «Нижновэнерго» Евгений Турапин.