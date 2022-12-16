Лучший молодой сварщик Нижегородской области работает в АО "Теплоэнерго"

На прошедшем в Арзамасе областном конкурсе профессионального мастерства среди электрогазосварщиков предприятий ЖКХ лучшим молодым профессионалом признан Сергей Потапенко из АО «Теплоэнерго». Для участия в областном конкурсе он прошел серьезный отбор внутри предприятия, став победителем внутрикорпоративного соревнования «Лучший в профессии» в АО «Теплоэнерго».

Ежегодные областные соревнования профмастерства среди сварщиков собрали лучших представителей предприятий жилищно-коммунальной отрасли из Нижнего Новгорода, Павлово, Арзамаса, Вада, Семенова, Дивеева.

Начальник управления капитального ремонта и благоустройства министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области Александр Ковальчук, напомнил, что конкурс среди электрогазосварщиков в регионе проводится с 2008 года и обратил особое внимание на то, что за это время технологии шагнули вперед, и непрерывное развитие и получение новых знаний и навыков – необходимость для настоящего профессионала.

«Это профессионалы, которые могут быстро исправить критическую ситуацию. Их уровень мастерства и знаний – это залог нашего с вами комфорта и безопасности. Оборудование и технологии с каждым годом совершенствуются, и сейчас к специалистам сферы ЖКХ предъявляются очень высокие требования. А сварщики – это наша элита, они всегда должны быть лучшими», - сказал Александр Ковальчук.

Председатель Областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина отметила важность таких мероприятий для повышения квалификации работников сферы ЖКХ и поднятия престижа работы в этой отрасли.

Ежегодные областные соревнования профмастерства среди сварщиков собрали лучших представителей предприятий жилищно-коммунальной отрасли

«Очень важно, чтобы люди видели, что в этой отрасли работают замечательные люди – квалифицированные, профессиональные. Сама отрасль не даром называется жизнеобеспечением. Мы с вами начинаем день с чего? С того, что просыпаемся и ощущаем тепло в доме, включаем свет, включаем воду. Мы каждый день, ежеминутно, ежесекундно пользуемся услугами сферы жилищно-коммунального хозяйства. И за нашим комфортом стоит труд таких людей, как сегодняшние участники конкурса», - подчеркнула Елена Ленина.

Один из членов судейской коллегии, инженер 1 категории службы главного сварщика АО «Теплоэнерго» Александр Ушаков – победитель областного конкурса профмастерства 2019 года. Он отметил достойный профессиональный уровень участников и важность конкурса.

«Такие конкурсы, конечно, нужны – это развитие для сварщиков. Здесь собрались лучшие из лучших, они делятся опытом друг с другом. И, конечно, такие мероприятия – это всегда новые впечатления, навыки, умения и профессиональный рост», - рассказал Александр Ушаков.