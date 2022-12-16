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НовостиОбщество16 декабря 2022 8:20

Нелегальное казино со столами для игры в покер накрыли в Нижнем Новгороде

Следователи сведут допрос подозреваемых
Мария СОРОКИНА
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Игорное заведение выявили в самом центре Нижнего Новгорода, как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 16 декабря была паресечена деятельность казино, размещенного в подвале одного из домов на улице Пискунова.

- В ходе осмотра изъяты три стола для игры в покер, игральные карты и фишки. В настоящее время следователи работают с фигурантами, производя их допрос. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - добавили в пресс-службе ведомства.

За проведение азартных игр вне установленной законом игровой зоны предусмотрена уголовная ответственность. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи проводят допрос фигурантов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.