Новогодние представления «Горьковские елки» начали проходить в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новогодние представления «Горьковские елки» начали проходить в Нижнем Новгороде, информирует городской департамент культуры.

Так, новогодние мероприятия прошли уже в двух библиотеках. В библиотеке имени Шевченко Приокского района в праздничной программе «Новогодняя мастерская» приняли участие дети из малообеспеченных семей. А в библиотеке 1 мая Сормовского района прошла программа «Праздник к нам приходит!» для малышей с особенностями развития.

Как сообщают в пресс-службе, первая «Горьковская елка» была организована в Домике Каширина, где провел свое детство будущий писатель Максим Горький. Новогоднее мероприятие проходит с соблюдением новогодних традиций времен детства Алеши Пешкова.

- Именно поэтому на празднике не бывает Деда Мороза, а сама ель наряжена во дворе. Новогодняя программа-вояж «Как раскрасить Новый Год?» с мастер-классом непосредственно связана с красильным и кружевным промыслами семьи Кашириных и приурочена к завершению Года культурного наследия народов России, - отметили специалисты городского департамента.

Деток ждут не только новогодние представления, но и сладкие подарки. Стоит отметить, что в образовательных учреждениях пройдет 3,5 тысячи новогодних елок, в которых примут участие 136 тысяч юных нижегородцев. Кроме того, в 24 учреждениях культуры пройдет 35 благотворительных ёлок для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, стипендиатов, отличников, а также для детей вынужденных переселенцев.