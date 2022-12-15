Спортивная школа «Чайка» в Автозаводском районе открылась после ремонта. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Спортивная школа «Чайка» в Автозаводском районе снова начала работать после модернизации, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, на стадионе оборудовано современное футбольное поле и две универсальные площадки со специальным покрытием. Кроме этого, установили открытую площадку для городошного спорта, пляжного волейбола и комплекс тренажеров для маломобильных групп населения. Также провели капитальный ремонт павильона для городошного спорта и здания административно-бытового комплекса.

Как отметил мэр города Юрий Шалабаев, в теплую погоду тренировки можно будет проводить на памп-треке. Кроме этого, планируется открыть отделения по футболу и боксу. По словам мэра города, это увеличит число тренирующихся ребят с 600 до 700 человек.

- Уверена, что на стадион «Чайка» будут приходить не только автозаводцы, но и жители других районов города. Выбор секций стал еще больше, новые улучшенные условия позволят и юным спортсменам, и взрослым тренироваться с удовольствием в любое время года, - сказала депутат городской Думы города Нижнего Новгорода Мария Кузнецова.

Стоит отметить, что спортсмены нижегородской школы «Чайка» успешно выступают на соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня.