Нижегородские школы увековечат память своих выпускников, погибших в СВО. Фото: Александр БОЙКО

В Нижнем Новгороде хотят увековечить память выпускников 14 школ, которые погибли при исполнении своего долга во время специальной военной операции, сообщает пресс-служба городской Думы.

Данную идею рассмотрели на заседании Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий 14 декабря.

Так, в ходе собрания предложили сделать мемориальные доски для погибших нижегородцев. При этом, право выбора, где устанавливать мемориал, остается за образовательным учреждением.

Мемориальные доски можно установить на фасаде здания или же внутри самой школы. По словам спикера городской Думы Олега Лавричева, если мемориал будет установлен в здании школы, то рядом с ним можно организовать информационные стенды и уголок памяти с местом для возложения цветов.

Кроме этого, посоветовали сделать в школах музеи и уголки памяти, а также проводить памятные мероприятия. Как отметил заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев, сохранение памяти о погибших во время специальной военной операции — это важная часть патриотического воспитания.

- Нужно в классах наряду с официальной атрибутикой, флагом и гербом, оформлять стенды с подробной информацией о Героях, чтобы она была доступна каждому ребенку, – добавил Николай Сатаев.

Инициаторами идеи выступили коллективы многих нижегородских школ: № 175, № 20, № 85, № 105, № 138, № 37, № 59, № 160, № 181, № 77, № 5, № 169, № 177 и № 72.