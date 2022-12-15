17-летний подросток вышел из ЦУМа и пропал в Нижнем Новгороде. Фото: Поисковый отряд "Волонтер"

В Нижнем Новгороде уже два дня разыскивают 17-летнего Максима Мартынова, который пропал в районе железнодорожного вокзала.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер», молодого человека последний раз видели во вторник, 13 декабря, в ЦУМе на улице Фильченкова. После того, как парень вышел из торгового центре, больше его никто не видел. Сам он проживает в Дзержинске, однако дома он так и не появился.

Близкие забили тревогу, пытались связаться с Максимом, но ни в среду, ни в четверг на связь он не вышел. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. При себе у него были мобильник и ключи.

Рост юноши 160 см, среднее телосложение, волосы темно-русые, глаза карие. Он был одет в черную удлиненную куртку, черные джинсы и черные кроссовки. Если вам что-то известно о местонахождении этого юноши, позвоните волонтерам 89040455151 или по каналу связи 102.