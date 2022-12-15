Режим ЧС ввели на территории двух домов в центре Нижнего Новгорода

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории двух домов в Советском районе Нижнего Новгорода. Он действует с 14 ноября, соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, зона ЧС установлена на территории дома № 34 А на Большой Печерской в Нижегородском районе и дома №30г на улице Полтавской в Советском районе. Глава города Юрий Шалабаев поручил главам районных администраций составить и проработать план проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, обеспечить ограждение указанных объектов и вести непрерывный мониторинг за их состоянием.

Как уточняется в тексте постановления, данные меры необходимо принять «в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей».