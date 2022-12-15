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НовостиОбщество15 декабря 2022 14:47

Режим ЧС ввели на территории двух домов в центре Нижнего Новгорода

Он действует с 14 ноября
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории двух домов в Советском районе Нижнего Новгорода. Он действует с 14 ноября, соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, зона ЧС установлена на территории дома № 34 А на Большой Печерской в Нижегородском районе и дома №30г на улице Полтавской в Советском районе. Глава города Юрий Шалабаев поручил главам районных администраций составить и проработать план проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, обеспечить ограждение указанных объектов и вести непрерывный мониторинг за их состоянием.

Как уточняется в тексте постановления, данные меры необходимо принять «в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей».