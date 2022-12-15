Сдвоенную «Ласточку» запустят из Нижнего Новгорода в Киров перед Новым годом. Фото: пресс-служба ГЖД

Сдвоенную «Ласточку» запустит РЖД по маршруту Нижний Новгород – Киров и обратно в преддверии Нового года. Это позволит перевезти вдвое больше пассажиров, не меняя расписания, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Увеличенный скоростной электропоезд из Нижнего Новгорода в Киров отправится вечером 30 декабря, а утром 31 декабря – из Кирова в Нижний Новгород.

Напомним, что «Ласточка» между Нижним Новгородом и Кировом курсирует каждый день. Из столицы Приволжья поезд отправляется в 17:52, а прибывает в Киров в 22:51. Из Кирова «Ласточка» уходит в 06:21 и прибывает в пункт назначения в 11:20.