В Дзержинске утвердили бюджет города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

На последнем в этом году заседании городской Думы Дзержинска депутаты единогласно проголосовали за принятие бюджета города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

По поручению главы города Дзержинска Ивана Носкова бюджет, как и в предыдущие два года, сформирован и принят сбалансированным, с равенством доходов и расходов. Кроме того, он сохраняет социальную направленность – все основные статьи социальных расходов в нем защищены собственными доходами.

Доходы и расходы городского бюджета в 2023 году составят 7542,5 млн рублей. Более 4 миллиардов рублей в структуре доходов составляют собственные доходы – налоговые и неналоговые платежи с учетом объема дотаций. Основной доход принесут налоговые платежи – налог на доходы физических лиц, земельный налог и налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения, а также доходы от использования муниципального имущества.

«В процессе формирования бюджета мы руководствовались правилом «жить по средствам». При этом каждый рубль, поступающий в городской бюджет, должен быть использован для развития города. В приоритете у нас выплата заработной платы сотрудникам муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, софинансирование национальных проектов, реализация жилищных программ, ремонт дорог и охрана окружающей среды. Кроме того, необходимо продолжать погашать муниципальный долг – эту работу мы начали два года назад, и она уже приносит существенный результат. В перспективе – погасить муниципальный долг полностью. Это не только поможет высвободить дополнительные средства бюджета, но и подтвердит репутацию Дзержинска как города, который выполняет свои финансовые обязательства и является надежным партнером», – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков.

Более 5,2 млрд рублей из городского бюджета в 2023 году будет направлено на развитие образования, культуры, физической культуры и социальной политики, 1220,8 млн рублей – на развитие дорожной сети и транспорта, в том числе 107,2 млн рублей – на создание комфортной городской среды (благоустройство дворов и общественных пространств), 73,8 млн рублей – на закупку квартир для детей-сирот и жителей ветхого и аварийного фонда.

В бюджете на 2023 год предусмотрены расходы на строительство объездной дороги в поселке Дачном, а также финансирование проектно-изыскательских работ по таким объектам как детский сад и Дом культуры в поселке Пыра и детский сад в микрорайоне Комсомольском.

Напомним, что в 2022 году эффективная бюджетная политика Дзержинска была отмечена на региональном и федеральном уровнях. В частности, Дзержинск стал победителем XV Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» в номинации «За открытость и прозрачность управления финансами».

Отметим, проект бюджета был представлен в городскую Думу г. Дзержинска в ноябре и прошел рассмотрение на всех комитетах Думы. Внесенные депутатами поправки нашли отражение в итоговом проекте главного финансового документа Дзержинска.

Подробнее с бюджетом города можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Дзержинска адмдзержинск.рф в разделе «Бюджет для граждан».