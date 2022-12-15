Более полумиллиарда рублей было направлено в 2022 году на реализацию национальных проектов в Дзержинске

На территории Дзержинска в 2022 году были реализованы 10 национальных проектов, утвержденных в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ»: «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Здравоохранение», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт». В пяти нацпроектах принимала участие непосредственно администрация города. Общая сумма средств, направленных на реализацию нацпроектов в Дзержинске, составляет 506,7 млн рублей.

«Мы в очередной раз убедились, что национальные проекты – это эффективный и удобный инструмент для развития города. Дзержинск живет не сиюминутными потребностями и решениями. У нас принята программа «Дзержинск-100», реализация которой планируется к столетию Дзержинска. Некоторые задачи, которые мы ставили, уже решены, часть – в процессе, некоторые мероприятия стартуют в 2023 году. И во многом реализация программы зависела и зависит именно от участия в национальных проектах, позволяющих привлекать в город федеральные средства. Важно, что часть нацпроектов предполагает софинансирование из местного бюджета, и мы охотно идем на это. Таким образом, Дзержинск не просто планомерно развивается, но и демонстрирует готовность стать флагманом промышленности в регионе, современным, чистым и комфортным городом», – отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

В рамках национального проекта «Образование» в 2022 году в городе Дзержинске продолжили развиваться Служба психолого-педагогической помощи семье и Центр образования «Точка роста». В общей сложности на реализацию нацпроекта «Образование» было направлено 7,9 млн рублей.

Новая модельная библиотека на базе библиотеки им. Л.Н. Толстого была создана в рамках национального проекта «Культура». На создание современного информационно-образовательного и культурно-досугового центра было направлено 5 млн рублей. В библиотеке полностью обновлено оборудование, сделан капремонт, установлена новая современная техника.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Дзержинске были отремонтированы 2,7 км дорог и 3,8 км тротуаров по улицам Гайдара, Чапаева и проезду Ильяшевича. Кроме того, на дороги нанесена разметка, установлены 11 остановочных павильонов и порядка 800 метров пешеходного ограждения. Общий объем финансирования из бюджетов всех уровней в рамках нацпроекта составил более 160 млн рублей.

Более 244 млн рублей было направлено на благоустройство общественных территорий – Парковой аллеи и сквера на площади Дзержинского, Центрального парка культуры и отдыха. При этом финансирование городского бюджета на работы по благоустройству составило более 61 млн рублей.

Участие в национальном проекте «Жилье и городская среда» позволило расселить жителей из аварийного и ветхого фонда. На приобретение нового благоустроенного жилья в 2022 году было направлено 159,3 миллиона рублей.

Отметим, что софинансирования из местного бюджета требуют не все национальные проекты. В частности, нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется силами промышленников и предпринимателей (25 участников), а нацпроект «Демография» – силами ГКУ «Центр занятости населения г. Дзержинска» (4 участника – высшие и средне-специальные учебные заведения Дзержинска).

В 2023 году на реализацию национальных проектов за счет всех уровней финансирования планируется направить 278,3 млн рублей. Бюджет города Дзержинска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов был принят сегодня на последнем в этом году заседании городской Думы.