Более 158 тысяч новогодних подарков получат нижегородские школьник. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 158 тысяч новогодних подарков получат нижегородские школьники и дети из малообеспеченных семей, информирует пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, сладкие подарки поступят в нижегородские школы и детские сады. Их получат ученики начальной школы и дети, которые посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

Кроме этого, новогодние подарки получат ученики 5 класса и старше в возрасте до 14 лет из малообеспеченных семей. А также дети мобилизованных, добровольцев и участников специальной военной операции в возрасте от 1 года до 7 лет и с пятого класса до 17 лет включительно. Кроме того, сладкие подарки достанутся детям-инвалидам в возрасте от одного до восемнадцати лет.

Стоит отметить, что в образовательных учреждениях пройдет 3,5 тысячи новогодних елок, в которых примут участие 136 тысяч юных нижегородцев. Кроме того, в 24 учреждениях культуры пройдет 35 благотворительных ёлок для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, стипендиатов, отличников, а также для детей вынужденных переселенцев.