Выплаты для нижегородских инвалидов боевых действий увеличат с первого января Фото: Олег АДАМОВИЧ

Нижегородским инвалидам боевых действий увеличат ежемесячные выплаты. Об этом информирует председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Так, выплаты инвалидам 1 группы, которые пострадали во время боевых действий, увеличатся до уровня средней заработной платы - примерно до 44 тысяч рублей. Выплаты инвалидам 2 группы повысятся на 3500 рублей, а для инвалидов 3 группы увеличатся на 3000 рублей.

Кроме того, семьи ветеранов боевых действий, чьи родственники пали в бою, пропали без вести или оказались в плену, также будут получать по три тысячи рублей каждый месяц.

Кроме этого, Евгений Люлин отметил, что инвалиды боевых действий по-прежнему будут получать бесплатную медицинскую помощь, освобождение от транспортного налога, бесплатные земельные участки и многое другое.