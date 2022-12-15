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НовостиНовости компаний15 декабря 2022 10:23

Ассоциация “Образовательный округ” объединит все вузы ПФО

Инициативу Мининского университета по созданию Ассоциации единогласно поддержал Совет ректоров
Ассоциация “Образовательный округ” объединит все вузы ПФО

Ассоциация “Образовательный округ” объединит все вузы ПФО

Совет ректоров Приволжского федерального округа под руководством Романа Стронгина, который состоялся 14 декабря, единогласно принял решение поддержать инициативу Мининского университета и создать ассоциацию “Образовательный округ”, объединяющую все вузы ПФО. В мероприятии приняли участие председатели и члены Советов ректоров 14 регионов ПФО, заместитель министра Просвещения РФ Татьяна Васильева, а также министр науки и образования Нижегородской области Ольга Петрова.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков аргументировал инициативу по созданию ассоциации необходимостью консолидации ресурсов для реализации федеральных задач в концепции проектно-сетевого сотрудничества. Виктор Владимирович предложил и первый проект:

- Работу ассоциации предлагаю начать со значимого проекта по трансформации образования в области физики для повышения качества подготовки школьников по этому предмету, - сказал он. - Эта тема вчера обсуждалась главой Минобрнауки Валерием Николаевичем Фальковым и главой Минпросвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым. У Мининского университета уже есть серьезные наработки в этом направлении.

Проект педагогического университета поддержали Правительство Нижегородской области и Губернатор Глеб Никитин.

- Без концентрации ресурсов, которые имеются в ведущих вузах, сложно решать задачи, которые стоят перед системой образования, - отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова. - В том числе и готовить абитуриентов, поступающих на инженерные специальности, которые затем должны прийти работать на предприятия. В целом запрос на трансформацию физического образования есть и со стороны школ, и профессиональных образовательных организаций, и, конечно, вузов.

Ассоциация вузов ПФО станет эффективным механизмом реализации концепции технологического просвещения.

- Проблема не только в недостаточности инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков, то есть людей с хорошим высшим инженерным образованием, - объяснил Виктор Сдобняков. - Таких специалистов можно подготовить за счет отбора и отдельной подготовки 3-5% школьников. Для обеспечения технологического и тем более мировоззренческого суверенитета страны этого недостаточно. Нужно сформировать массовую высокую мировоззренческую и технологическую культуру в стране. А для этого необходимо и всеобщее историческое и технологическое просвещение на каждом этапе создания ценностей. “Образовательный округ” может стать эффективным механизмом реализации концепции технологического просвещения, а все участники - амбассадорами.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина