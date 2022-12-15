Ассоциация “Образовательный округ” объединит все вузы ПФО

Совет ректоров Приволжского федерального округа под руководством Романа Стронгина, который состоялся 14 декабря, единогласно принял решение поддержать инициативу Мининского университета и создать ассоциацию “Образовательный округ”, объединяющую все вузы ПФО. В мероприятии приняли участие председатели и члены Советов ректоров 14 регионов ПФО, заместитель министра Просвещения РФ Татьяна Васильева, а также министр науки и образования Нижегородской области Ольга Петрова.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков аргументировал инициативу по созданию ассоциации необходимостью консолидации ресурсов для реализации федеральных задач в концепции проектно-сетевого сотрудничества. Виктор Владимирович предложил и первый проект:

- Работу ассоциации предлагаю начать со значимого проекта по трансформации образования в области физики для повышения качества подготовки школьников по этому предмету, - сказал он. - Эта тема вчера обсуждалась главой Минобрнауки Валерием Николаевичем Фальковым и главой Минпросвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым. У Мининского университета уже есть серьезные наработки в этом направлении.

Проект педагогического университета поддержали Правительство Нижегородской области и Губернатор Глеб Никитин.

- Без концентрации ресурсов, которые имеются в ведущих вузах, сложно решать задачи, которые стоят перед системой образования, - отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова. - В том числе и готовить абитуриентов, поступающих на инженерные специальности, которые затем должны прийти работать на предприятия. В целом запрос на трансформацию физического образования есть и со стороны школ, и профессиональных образовательных организаций, и, конечно, вузов.

Ассоциация вузов ПФО станет эффективным механизмом реализации концепции технологического просвещения.

- Проблема не только в недостаточности инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков, то есть людей с хорошим высшим инженерным образованием, - объяснил Виктор Сдобняков. - Таких специалистов можно подготовить за счет отбора и отдельной подготовки 3-5% школьников. Для обеспечения технологического и тем более мировоззренческого суверенитета страны этого недостаточно. Нужно сформировать массовую высокую мировоззренческую и технологическую культуру в стране. А для этого необходимо и всеобщее историческое и технологическое просвещение на каждом этапе создания ценностей. “Образовательный округ” может стать эффективным механизмом реализации концепции технологического просвещения, а все участники - амбассадорами.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина