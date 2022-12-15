Человеческие кости и черепа обнаружили под коридорами школы в Балахне. Фото: «Кстати»

Человеческие кости и черепа обнаружили рабочие под балахнинской школой №6 во время капитального ремонта. Останки находились под классами и коридорами школ. Об этом рассказали в сюжете телепрограммы «Кстати».

В настоящее время в учебном заведении проходит капитальный ремонт. Рабочие вскрыли полы для прокладки новых коммуникаций, там и были обнаружены страшные захоронения. Водитель мини-трактора, который первый обнаружил останки, сразу же отказался продолжать работать.

- Водитель мини-трактора увидел черепа человеческие, и он бросил, отказался работать. Я тоже соответственно отказался. Здесь горы черепов, — сообщил рабочий подрядной организации Александр Ворошилов.

Но это не единственная странность. Руководитель подрядной организации Дмитрий Рашиль рассказал, что страшная находка пропала. Вчера вечером руководитель приехал на проверку местности, но кости и черепа уже исчезли. Рабочие предполагают, что останки специально похитили, чтобы скрыть инцидент. А оставшиеся кости забрала полиция для экспертизы.

Выпускник школы №6 Максим Клюев рассказал, что раньше на месте школы был монастырь, и людей хоронили именно здесь. У монастыря не было кладбища, и захоронения происходили прямо на территории.

Но вот администрация Балахнинского района считает, что жуткая находка всего лишь повод, чтобы оправдать срыв сроков ремонта. Директор школы №6 Ирина Кульпина также не исключает возможности, что останки могли подбросить на место строительства.

Как сообщил замглавы администрации Балахнинского района Сергей Кименко, контракт по капитальному ремонту пристроя должен был быть закончен 19 декабря. Но к сегодняшнему дню работы выполнены лишь на 20%.

- У меня есть все основания полагать, что подрядчиком именно делается все, чтобы затянуть строительство, -отметил Сергей Кименко.

На данный момент строительные работы продолжаются, а с происхождением останков разбираются правоохранительные органы.