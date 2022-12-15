Туристический ретропаровоз вновь отправится в Семенов 18 декабря. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Туристический ретропаровоз вновь отправится из Нижнего Новгорода в Семенов 18 декабря. Экскурсантов ждет специальная программа «Семеновский торжок», разработанная нижегородским туроператором совместно с региональным министерством туризма и промыслов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Поездка организована в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Впервые экскурсия на ретропаровозе состоялась 20 ноября и оказалась настолько востребованной, что было решено ее повторить в преддверии Нового года.

- Уверен, что такие путешествия станут регулярными и востребованными на рынке туристических услуг. Будем и дальше совершенствовать туристические программы как в Нижнем Новгороде, так и в области, – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Участников поездки ждет экскурсия на фабрику «Хохломская роспись», мастер-класс по росписи матрешки, посещение историко-художественного музея, Дома Семена-ложкаря и музейно-исторического центра «Золотая хохлома».

Стоимость поездки для взрослых составит 2990 рублей, цена по пушкинской карте – 2240 рублей. Дети до 14 лет и пенсионеры смогут посетить Семенов по цене 2790 рублей. В стоимость билета входит обед, два чаепития, подарки и экскурсионное обслуживание.