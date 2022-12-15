Около пяти тысяч нижегородцев подписали петицию об отмене транспортной реформы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже около пяти тысяч нижегородцев подписали петицию об отмене транспортной реформы. Жители региона хотят вернуть отмененные маршруты.

Напомним, петиция была создана в начале декабря. Ее автор Игорь Шишкин утверждает, что сейчас использовать автобусы практически невозможно. Маршруты изменили, а количество автобусов сократили. Иногда их приходится ждать целый час, а после длительного ожидания автобусы приезжают переполненные.

Так, автор петиции просит вернуть все отмененные маршруты, включая Т-71. В настоящее время 4 901 нижегородцев выступили против проведения транспортной реформы в регионе.

Тем временем ситуацию прокомментировал директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов. Он сообщает, что ни один из маршрутов Нижнего Новгорода не был отменен. Также Артем Бафанов утверждает, что сейчас новая маршрутная сеть работает в тестовом режиме.