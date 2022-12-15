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НовостиОбщество15 декабря 2022 7:09

Девять бизнесменов получили звание «Заслуженный предприниматель Нижегородской области»

Награда «Заслуженный предприниматель» вручается уже второй год подряд
Полина ШИБАЛКИНА
Девять бизнесменов получили звание «Заслуженный предприниматель Нижегородской области».

Девять бизнесменов получили звание «Заслуженный предприниматель Нижегородской области».

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Девять бизнесменов удостоены звания «Заслуженный предприниматель Нижегородской области». Мероприятие проходит уже второй год подряд, информирует пресс-служба правительства региона.

Так, звания удостоены гендиректор Лысковского пивоваренного завода Валерий Агафонов, гендиректор спецзастройщика «Автобан» Агаси Алекян, директор компании «Гранит» Андрей Амбаров, гендиректор АО «Молоко» Анатолий Маликов, а также руководитель ООО «Сонет НН» Алексей Малышев.

Также звания был удостоены индивидуальный предприниматель в отрасли «сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции» Максим Михеев, гендиректор литейно-механического завода в Семенове Валерий Седунов, руководитель АО «Навашинский завод стройматериалов» Александр Тюрин и гендиректор ООО «Нижегородская Фитнес Группа» Елена Фадеева.

По словам министра промышленности Нижегородской области Максима Черкасова, звание «Заслуженный предприниматель» дается за особые заслуги в развитии малого и среднего бизнеса, а также за реализацию инвестиционных проектов.

- Номинантами нынешнего года стали представители бизнес-сообщества, уделяющие особое внимание решению социальных и экономических вопросов развития территорий, созданию новых рабочих мест, социальному обеспечению работников и подготовке квалифицированных кадров, - сказал Максим Черкасов.

Церемония награждения бизнесменов проходила на форуме «Мой бизнес 360» в технопарке «Анкудиновка». Мероприятие проходило в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»