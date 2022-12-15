Девять бизнесменов получили звание «Заслуженный предприниматель Нижегородской области». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Девять бизнесменов удостоены звания «Заслуженный предприниматель Нижегородской области». Мероприятие проходит уже второй год подряд, информирует пресс-служба правительства региона.

Так, звания удостоены гендиректор Лысковского пивоваренного завода Валерий Агафонов, гендиректор спецзастройщика «Автобан» Агаси Алекян, директор компании «Гранит» Андрей Амбаров, гендиректор АО «Молоко» Анатолий Маликов, а также руководитель ООО «Сонет НН» Алексей Малышев.

Также звания был удостоены индивидуальный предприниматель в отрасли «сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции» Максим Михеев, гендиректор литейно-механического завода в Семенове Валерий Седунов, руководитель АО «Навашинский завод стройматериалов» Александр Тюрин и гендиректор ООО «Нижегородская Фитнес Группа» Елена Фадеева.

По словам министра промышленности Нижегородской области Максима Черкасова, звание «Заслуженный предприниматель» дается за особые заслуги в развитии малого и среднего бизнеса, а также за реализацию инвестиционных проектов.

- Номинантами нынешнего года стали представители бизнес-сообщества, уделяющие особое внимание решению социальных и экономических вопросов развития территорий, созданию новых рабочих мест, социальному обеспечению работников и подготовке квалифицированных кадров, - сказал Максим Черкасов.

Церемония награждения бизнесменов проходила на форуме «Мой бизнес 360» в технопарке «Анкудиновка». Мероприятие проходило в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»