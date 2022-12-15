Улицу Страж Революции перекроют с 16 по 25 декабря для замены трамвайных путей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Улицу Страж Революции в Нижнем Новгороде перекроют с 16 до 25 декабря. В это время здесь будут перекладывать трамвайные пути, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет об участке от улицы Гвардейцев до улицы Коминтерна. Движение транспорта здесь остановят с 23.00 16 декабря, а возобновят в 23.00 25 декабря. Одновременно с этим возобновится движение по дороге на улице 50-летия Победы – оно здесь временно станет двусторонним, а парковка будет запрещена, чтобы не мешать проезду транспорта.

В Нижнем Новгороде продолжается масштабная работа по модернизации трамвайных путей в заречной части города. Сейчас работы ведутся на участке длиной в 2,2 километра. Первый этап ремонта трамвайных путей в Сормовском районе Нижнего Новгорода должны завершить к концу 2022 года.