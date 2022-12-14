«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» получили сразу две награды за вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов.

Один из победителей – разработка программного комплекса распознавания состояния и показаний приборов учета электроэнергии на основе алгоритмов искусственного интеллекта и технологий компьютерного зрения.

«Умным решением» были признаны перспективные способы повышения эффективности использования спецтехники электросетевой компании с применением современных информационных технологий.

Оба проекта разрабатывались в рамках цифровой трансформации, которая сегодня затрагивает все сферы деятельности электроэнергетики, отвечая на новые вызовы созданием перспективных решений для повышения эффективности работы электросетевой инфраструктуры и расширения спектра услуг для потребителей.

«Поздравляю наших специалистов с высокими достижениями в области цифровой трансформации. Это одно из основных направлений нашей деятельности в области развития электросетевого комплекса. Уже сегодня победившие решения применяются нами в работе, повышая эффективность ежедневного труда наших работников и способствуя удовлетворению потребностей клиентов в 20 регионах. Мы видим огромные перспективы в инновационных разработках и не собираемся останавливаться на достигнутом», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.