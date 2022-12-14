Инвентаризацию электросетей проведут в Нижегородской области до конца года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Инвентаризация электросетей будет проведена в районах Нижегородской области, пострадавших от последствий ледяного дождя, до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства Нижегородской области Вячеслава Горева.

Утром 14 декабря в Нижегородской области 169 человек из двух населенных пунктов оставались без электричества. Аварийные бригады работали в усиленном режиме.

В остальных населенных пунктах энергетики и представители МСУ проверяют подключения. Специалисты обследуют все электросети. После этого будут подготовлены ведомости для проведения первоочередных работ. Кроме того, планируется разработать программу по повышению надежности электросистемы в Нижегородской области.

По словам Вячеслава Горева, основной причиной отключения электросетей после ледяного дождя является все же не износ сетей, а упавшие деревья. Поэтому планируются следующие работы: расчистка просек, замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные, а также будет установлен индикатор короткого замыкания.

– Это позволит повысить эффективность работы аварийных бригад и уменьшить длительность перерывов электроснабжения, – добавил Вячеслав Горев.