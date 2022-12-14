Отделение картинга открыли в спортшколе «Сормово» им. Ю.П. Круглова в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Юрий Шалабаева.

Первое отделение картинга открылось на базе спортивной школы «Сормово» имени Ю.П. Круглова в Нижнем Новгороде. К занятиям ним смогут присоединиться также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

- Приходить на тренировки могут и новички. Ребятам расскажут о строении спортивного карта и работе с телеметрией и, конечно, научат управлять своим мини-болидом, - написал чиновник. - А перед выездом на профессиональную гоночную трассу обязательно изучат правила поведения на треке и флаговую сигнализацию.

Напомним, что в начале октября на форуме «Территория ритма» к главе города подошёл автоблогер Максим Гончаров. Он рассказал, что хочет создать в Нижнем Новгороде отделение по картингу для людей с ОВЗ. Предложение мэра понравилось, поэтому он поручил департаменту физической культуры спорта эту идею проработать. В результате идея получила своё реальное воплощение.

Также ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде вынесли приговор продавщице мороженого, которая этим летом на Нижневолжской набережной избила мальчика с аутизмом. Грубиянке назначили 60 часов обязательных работ.

Пускать эту ситуацию на самотёк мама ребёнка не стала и сразу же обратилась в полицию, написав заявление. Полицейские в этот же день опросили прохожих и свидетелей данного инцидента, а также изучили видеозапись, сделанную нижегородкой. А ребёнку было выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы.