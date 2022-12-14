Нижегородская лаборатория выявила антибиотики в куриных яйцах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории провели исследования куриных яиц по заказу.

– В результате испытаний в 4 образцах из 10 «Яйца куриные пищевые столовые» выявлено наличие энрофлоксацина, – сообщает пресс-служба Нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Стоит отметить, что согласно требованиям регламента «О безопасности пищевой продукции» содержание остатков этого вещества в пище недопустимо.

До инициатора исследований была доведена обнаруженная информация также и с целью пресечь появление данной продукции на полках магазинов.

Найденный антибиотик энрофлоксацин применяется для лечения животных. Но он не считается эффективным против вирусных, грибковых или паразитических инфекциях. Длительное использование в пищу животных продуктов, содержащих энрофлоксацин, может вызвать у человека устойчивость к антибиотикам.