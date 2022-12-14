1 498 нижегородцев будет расселено из аварийного жилья до конца 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

1 498 человек будет расселено из аварийных домов в Нижнем Новгороде до конца 2022 года. Также будет ликвидировано 15 345,6 квадратных метров непригодного для проживания жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на мэра города Юрия Шалабаева.

1,8 млрд рублей было выделено из бюджета по данным на 10 декабря 2022 года в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

– К концу года объем средств будет увеличен, ожидаемое исполнение на 31 декабря 2022 года -100%, – сказал глава города.

Также мэр Нижнего Новгорода отметил, что для граждан аварийного фонда взамен непригодного для проживания жилья приобретаются новые квартиры у застройщика или жилые помещения на вторичном рынке.

Ранее мы сообщали, что 63 квартиры приобрели в Нижнем Новгороде за 9 месяцев. Жилые помещения закупили для переселения граждан из аварийного фонда.