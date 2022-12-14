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НовостиОбщество14 декабря 2022 12:45

Более 100 машин обрабатывают дороги Нижнего Новгорода от гололеда

Синоптики передали метель и сильный ветер
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Специализированная техника вышла на обработку дорог Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Специализированная техника вышла на обработку дорог Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Более 100 дорожных машин работает на улицах Нижнего Новгорода, обрабатывая их от гололеда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Житникова, еще до снегопада на дороги вышли 97 комбинированных машин и 19 пескоразбрасывателей.

- В связи с прогнозом были предприняты предупреждающие меры – началась обработка дорог. Ситуацию мониторим постоянно, - сказал Житников.

Напомним, днем 14 декабря синоптики выпустили предупреждение об усилении ветра до 15 метров в секунду в Нижнем Новгороде и области, а также о предстоящей метели. На дорогах в ближайшие сутки сохранится снежный накат и гололедица.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра приостановила свою работу канатная дорога Нижний Новгород – Бор.