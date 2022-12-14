«Ростелеком» запустил «Генератор подарков» для своих клиентов

К новогодним праздникам «Ростелеком» запустил для своих клиентов онлайн-игру «Генератор подарков». В неё будут играть абоненты-участники программы лояльности «Бонус», которые смогут превратить бонусные баллы в подарки для себя и своих близких. Онлайн-игра продлится до 15 января 2023 года.

Каждый запуск генератора приносит игроку приз или дополнительный шанс на получение суперприза – одного из десяти сертификатов на путешествие на сумму 50 000 рублей от компании Level.Travel.

«Ростелеком» приготовил для своих клиентов более 2 миллионов ценных призов, среди которых скидки на услуги компании, подарки от онлайн-кинотеатра Wink и сервиса «Ростелеком. Лицей», а также партнеров программы «Бонус» — «Л’Этуаль», «SUNLIGHT», «Ozon», «РЖД Бонус», «Яндекс Go», «Золотое яблоко», «KIKO Milano», «БКС Инвестиции», «ЛитРес».

Принять участие в игре могут действующие и новые клиенты компании – достаточно быть зарегистрированным в программе «Бонус» в личном кабинете «Ростелекома», авторизоваться на сайте игры и получить приветственный заряд для старта.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Генератор подарков» доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности размещена на сайте rt.ru в разделе «Бонус».

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Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков.

Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Он доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги и караоке.

Wink — базовый онлайн-кинотеатр в тарифных линейках «Ростелекома» и мобильного оператора Tele2.

Фото: «Ростелеком»