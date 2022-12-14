Канатная дорога в Нижнем Новгороде приостановила работу из-за сильного ветра. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Канатная дорога в Нижнем Новгороде приостановила свою работу днем 14 декабря. Причиной паузы в работе стал сильный ветер, который разыгрался сегодня в столице Приволжья.

- В настоящее время работа канатной дороги временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями, - говорит информатор по телефону канатной дороги.

В среду утром МЧС распространило экстренное предупреждение о том, что на Нижегородскую область надвигается метель и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду – это максимальная скорость ветра, при котором канатная дорога может работать.