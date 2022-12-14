Участок трассы от Москвы до Арзамаса планируют запустить 9 сентября 2023 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Участок скоростной автомобильной дороги от Москвы до Арзамаса планируют открыть 9 сентября 2023 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин после совещания со строителями и с губернаторами Владимирской и Нижегородской областей выдвинул предложение о пуске трассы до Арзамаса. Так, автодорогу протяженностью 400 километров планируют открыть уже 9 сентября 2023 года. А 20 декабря 2023 года закончить строительство всей трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань.

Предложение было одобрено президентов России Владимиром Путиным во время открытия объектов транспортной инфраструктуры.

Напомним, порядка 4,3 млрд рублей направят на строительство дороги и путепровода в Арзамасском районе в ближайшие два года. В частности, здесь планируют построить объездную дорогу от рабочего поселка Выездное до железнодорожной станции Арзамас-1, чтобы вывести транзитные потоки из города.