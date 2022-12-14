Новая концепция преподавания физики в школах разрабатывается в Мининском университете

Проект по повышению качества подготовки школьников по физике представит на Совете ректоров Приволжского федерального округа и Нижегородской области ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. В Совете, который состоится сегодня, 14 декабря, примут участие председатели и члены Советов ректоров 14 регионов ПФО, заместитель министра Просвещения ОФ Татьяна Васильева, министр науки и образования Нижегородской области Ольга Петрова. Возглавляет Совет Роман Стронгин.

Проект трансформации физического образования стартовал в Мининском университете в этому году. Он полностью соответствует задачам, которые обсуждали на совещании в НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского» глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

- Задача нашего проекта с условным названием «Новая физика» - в корне изменить ситуацию с недобором студентов как в классических, так и в политехнических вузах и снижением качества их знаний по естественнонаучным дисциплинам, - рассказал Виктор Сдобняков. - Это задача комплексная, ресурсами одного вуза ее не решить. Поэтому мы совместно со специалистами Института прикладной физики РАН и физического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского уже открыли отдельный, физико-технологический факультет, перестроили программу обучения физике в Мининском университете, обеспечили нашим студентам возможность работать в передовых вузовских лабораториях наших партнеров и взаимодействовать с научным сообществом. Наша задача - обеспечить школы учителями нового стандарта.

В ноябре закончилось переобучение первого потока учителей физики школ Нижнего Новгорода. Оно проходило в соответствии с новыми методическими разработками Мининского университета, включающими работу с новым содержанием в новой образовательной среде.

Также проект Мининского университета включает в себя системное решение проблемы с подготовкой школьников по естественнонаучным дисциплинам. Планируется вовлечение детей в «бесшовную» систему подготовки по естественнонаучным направлениям по схеме родители-детский сад – школа – вуз, которое необходимо начинать не с 7 класса, как сейчас, а раньше.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина