Городская Дума утвердила бюджет Нижнего Новгорода на 2023 год Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Бюджет Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов утвержден депутатами городской Думы на заседании 14 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Так, по сообщению директора департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрия Мочалкина, 48 млрд 626,8 млн рублей составят доходы бюджета города в 2023 году. Они увеличатся на 4 млрд по сравнению с таким же первоначально принятым бюджетом на 2022 год.

Расходы Нижнего Новгорода в 2023 году утверждены в сумме 50 млрд 901,6 млн рублей. Эта сумма на 6,3 млрд рублей больше, чем в 2022 году. Стоит отметить, что более 58 процентов расходов будут направлены на образование, культуру, социальную политику, а также развитие спорта.

Таким образом, основываясь на суммы утвержденных доходов и расходов, дефицит на 2023 год составит 2 млрд 274,7 млн рублей.

Юрий Мочалкин также отметил, что в 2023–2024 годах бюджет Нижнего Новгорода рассчитан как дефицитный. Но уже в 2025 году он вернется к профициту.

Напомним, администрация работает над снижением долговых обязательств города. Так, в 2023 году по сравнению с текущим годом расходы на обслуживание долга уменьшатся на треть.