Порядка 20 миллионов рублей получили предприниматели Дзержинска на поддержку своего бизнеса в 2022 году

Подведены итоги конкурса администрации города Дзержинска на получение грантов малым предпринимателям и самозанятым гражданам. Гранты на сумму от 200 до 400 тысяч рублей получили 15 индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Кроме того, определился список предпринимателей, получивших субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования. Максимальная сумма субсидии составила 800 тысяч рублей, ее получателями стали 8 предприятий.

«Среди предприятий, которые получили субсидию или грант, есть представители самых разных сфер бизнеса. Например, среди получателей субсидии есть наше старейшее предприятие ОАО «Канат», которое обновляет парк производственного оборудования. А в конкурсе грантов победителями стали самозанятые, занимающиеся, например, ремонтом байдарок, изготовлением валяных кукол, 3D-моделированием. Это говорит о том, что в Дзержинске развиваются как уже зарекомендовавшие себя средние и крупные предприятия, так и малый бизнес, который не боится выходить с самыми неожиданными и интересными проектами для города и его жителей», – отметила заместитель главы города Дзержинска Юлия Ашуркова.

Общая сумма субсидий, выданных предприятиям на возмещение затрат на покупку оборудования, составила 5 миллионов рублей. Победители конкурса грантов от администрации города Дзержинска в общей сложности получили 4 миллиона рублей.

В 2022 году предприниматели Дзержинска получали и другие виды поддержки. В частности, 16 молодых и 7 социальных предпринимателей в этом году стали победителями областного грантового конкурса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Они впервые получили гранты до 500 тыс. рублей, а общая сумма грантов составила более 10,1 млн рублей. Кроме того, иные виды поддержки предпринимателям Дзержинска на постоянной основе оказывают АНО «Центр развития предпринимательства г. Дзержинска» и «Бизнес-инкубатор г. Дзержинска». В ЦРП предприниматели могут получить консультационную, информационную, юридическую и иные виды нематериальной поддержки, а бизнес-инкубатор Дзержинска предоставляет начинающим предпринимателям полностью подготовленные офисные площади для стартапа собственного бизнеса. В 2022 году в бизнес-инкубатор пришли 4 новых резидента.

АНО «Центр развития предпринимательства г. Дзержинска»: ул. Урицкого, 10. Тел. 8 (8313) 25-80-85, 8 (920) 027-43-00, эл. почта ano_crp@mail.ru, сайт.

Бизнес-инкубатор г. Дзержинска: ул. Октябрьская, 66. Тел. 31-01-00, 31-01-04, эл. почта biz-ink.dz@mail.ru, сайт bid52.ru.