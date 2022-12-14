Городская Дума утвердила бюджет Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 14 декабря 2022 года утвердили бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов.

Как сообщил депутатам директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, доходы бюджета города на 2023 год утверждены в сумме 48 млрд 626,8 млн руб. и по сравнению с первоначально принятым бюджетом на 2022 год увеличатся на 4 млрд руб.

Собственные доходы города составят 23 млрд руб., что на 3,4 млрд руб. больше первоначальных параметров 2022 года. План поступлений по межбюджетным трансфертам утвержден в сумме 25,6 млрд руб., что на 0,6 млрд руб. больше показателей бюджета на 2022 год.

Расходы бюджета на следующий год утверждены в сумме 50 млрд 901,6 млн руб. или на 6,3 млрд руб. больше, чем в 2022 году. Более 58% расходов города будут направлены на социальную сферу: на образование культуру, социальную политику, развитие физической культуры и спорта. Директор департамента подчеркнул, что на инвестиционные расходы бюджетом города предусмотрено 11,9 млрд руб., что на 2 млрд руб. больше, чем в текущем году.

По словам Юрия Мочалкина, бюджет города в 2023-2024 годах рассчитан с дефицитом, к профициту бюджет вернется в 2025 году.

Проект бюджета на следующий трехлетний период также прошел экспертизу контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода, результаты которой были представлены депутатам ее председателем Юлией Абызовой. По ее словам, проведенная экспертиза показала, что параметры проекта бюджета являются в целом достоверными и обоснованными. Нормативы и ограничения, установленные бюджетным законодательством в отношении показателей проекта бюджета, соблюдены. Проект городского бюджета отвечает целям и задачам бюджетной политики города Нижнего Новгорода.

Утвержденные параметры бюджета города на 2023 год составляют: доходы – 48 млрд 626,8 млн руб., расходы – 50 млрд 901,6 млн руб., дефицит – 2 млрд 274,7 млн руб.

«Бюджет можно оценить как сбалансированный и обоснованный. Он отвечает текущей экономической ситуации и задачам развития Нижнего Новгорода, и, что важно, сформирован с учетом мнения жителей. Следует отметить, что в бюджете предусмотрено финансирование не только исполнения всех социальных обязательств, но и заложены немалые средства на модернизацию городской инфраструктуры. В дальнейшем будем вести совместную работу с департаментом финансов по его исполнению в 2023 году», – отметил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Напомним, ранее в проект бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год были внесены изменения на основании предложений депутатов городской Думы.

Фото: gordumannov.ru