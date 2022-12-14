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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 8:42

Нижегородец получил 10 лет «строгача» за жестокое убийство родной матери в Городце

Пенсионерка не хотела давать денег на выпивку сыну
Мария СОРОКИНА
Подозреваемый признал свою вину.

Подозреваемый признал свою вину.

Фото: СОЦСЕТИ

37-летнего жителя Нижегородской области признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к гибели человека. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, трагисеский случай произошел в Городце 25 августа текущего года.

- В квартире дома по улице Добрая нетрезвый подсудимый в ходе бытовой ссоры с матерью из-за отказа ему в денежных средствах на покупку алкоголя жестоко избил последнюю, нанеся ей множественные удары в область головы и тела, - рассказали в ведомстве.

От полученных травм 73-летняя бабушка скончалась. Подозреваемого задержали, он признал свою вину.

По заверениям местных жителей, подсудимый систематически устраивал загулы, а еще был замечен за раздеванием мальчика. Тем не менее, официального подтверждения эта информация пока не находит. Мужчину судили пока только по одной статье и, по решению суда он получил 10 лет колонии строгого режима.