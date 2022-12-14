Садик в ЖК "Гагаринские высоты"

Девять детских садов построены в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев на заседании городской Думы.

Как сообщил глава города, в рамках проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в 2022 году велось строительство детских садов в 5 районах города. «Введено в эксплуатацию два детских дошкольных образовательных учреждения: ДОУ по ул.Верховая в Приокском районе и ДОУ по ул. Генерала Зимина, у дома №40 в Канавинском районе. Два детских сада получили ЗОС, проводится работа по получению разрешения на ввод в эксплуатацию», - заявил Юрий Шалабаев. Это ДОУ №37 в ЖК «Новая Кузнечиха» в Советском районе и ДОУ по ул. Глеба Успенского в Ленинском районе.

Садик на ул.Глеба Успенского

По словам главы города, по четырем дошкольным учреждениям достигнута стопроцентная строительная готовность, проводится работа по получению ЗОС (заключение о соответствии построенного объекта проектной документации) и актов ввода в эксплуатацию в текущем году.

Садик на ул.Есенина

Также Юрий Шалабаев сообщил, что по одному объекту – зданию дошкольной общеобразовательной организации №38 по генплану - ожидается стопроцентная строительная готовность к концу года. «Из-за некачественного исполнения муниципального контракта проведена процедура его расторжения. Заключен новый муниципальный контракт на завершение работ», - сказал глава города.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода