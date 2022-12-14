Монтаж временной эстакады для теплотрассы завершился на площади Сенной ФОТО: телеграм-канал «МетроНН. Наше. Новое.»

Монтаж крупной временной эстакады для теплотрассы завершился в Нижнем Новгороде. Сооружение находится в районе будущего котлована метро на площади Сенной. Об этом сообщается в телеграм-канале «МетроНН. Наше. Новое.».

По данным городского Центра организации дорожного движения, высота новой временной эстакады составляет 5 метров 17 сантиметров. Поэтому она не должна помешать проезду большегрузных автомобилей и автобусов по Большой Печерской. Конструкция не обозначена специальными знаками. Тем не менее для высокогабаритной техники предусмотрены варианты объезда.

Высота новой временной эстакады составляет 5 метров 17 сантиметров ФОТО: телеграм-канал «МетроНН. Наше. Новое.»

Ранее мы сообщали, что объездную дорогу на площади Сенной, по которой будут ездить машины на время строительства метро, откроют в декабре в Нижнем Новгороде. Пешеходы, в свою очередь, смогут ходить по тротуарам.