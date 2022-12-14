Юрий Шалабаев: В 2,5 раза увеличилось финансирование национальных проектов в Нижнем Новгороде в этом году

Глава города Юрий Шалабаев подвёл итоги реализации национальных проектов на территории Нижнего Новгорода в 2022 году. По его словам, в этом году в 2,5 раза вырос общий объем бюджетных ассигнований из всех уровней бюджета на реализацию нацпроектов на территории города и составил 9,3 млрд руб. Об этом он заявил в ходе заседания городской Думы Нижнего Новгорода.

«Этот объем сопоставим с суммарным объемом финансирования за предыдущие три года. За период с 2019 по 2021 год на реализацию мероприятий нацпроектов с учетом федеральной и региональной поддержки было направлено чуть более 10 млрд. руб. Увеличение объема финансовых ресурсов позволило в 2022 году проводить масштабную работу по созданию новой социальной инфраструктуры, начать реализацию капиталоемких инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ и экологической безопасности, наращивать темпы работы по созданию комфортной городской среды, созданию сбалансированной дорожно-транспортной системы, обеспечению граждан комфортным жильем, добиваться ощутимых изменений в области цифровизации системы образования, развития системы дополнительного образования и патриотического воспитания граждан», - заявил Юрий Шалабаев.

Как сообщил мэр, в 2022 году Нижний Новгород участвовал в шести национальных проектах: «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование», «Культура», «Экология», в которые входят 14 федеральных проектов – на один больше, чем в прошлом году.

«В рамках данных федеральных проектов реализовывалось в этом году порядка 600 объектов и мероприятий. Сейчас идет активный процесс закрытия контрактов и оплаты по итогам выполненных работ. К концу года исполнение финансирования с учетом перераспределения ожидается на уровне 99,8%», - заключил Юрий Шалабаев.

Фото: admgor.nnov.ru