АО «Транснефть-Верхняя Волга» установило более 10 тысяч птицезащитных устройств на вдольтрассовых ЛЭП в 2022 году

АО «Транснефть-Верхняя Волга» в текущем году установило более 10 тыс. птицезащитных устройств на вдольтрассовых линиях электропередачи. Мероприятия были реализованы на территории Нижегородской области, цель - повышение уровня экологической безопасности энергосетевой инфраструктуры предприятия.

Устройства крепятся в месте соприкосновения провода с опорой ЛЭП, защищают птиц от поражения электрическим током и препятствуют возникновению технологических нарушений в работе энергооборудования. Все элементы изготовлены из полимерных диэлектрических материалов, устойчивых к осадкам, порывам ветра, колебаниям температур и воздействию ультрафиолета, отличаются прочностью и долговечностью.

Также в течение года было заменено более 12 км неизолированных проводов воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ на самонесущий изолированный провод.

Ежегодный комплекс технических мероприятий реализован в установленные сроки и в полном объеме. В 2021 г. специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» установили более 10 тыс. птицезащитных устройств в Нижегородской области.

В рамках реализации экологической и социальной политики АО «Транснефть-Верхняя Волга» уделяет большое внимание формированию ответственного отношения к природе, а также поддержке экологических программ и проектов в области безопасности окружающей среды. Выполняя мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и развивая систему экологического менеджмента, предприятие вносит вклад в обеспечение экологической безопасности в регионах своего присутствия.