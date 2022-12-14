«Нижновэнерго» с начала года подключило к сетям более 10 тысяч новых потребителей

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 10 месяцев 2022 года. С января по октябрь компания исполнила 10 857 договоров технического присоединения, общей мощностью 206,48 МВт.

В этом году было присоединено большое количество крупных объектов. Филиал «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» взял на себя обязательства по своевременному подключению социально значимых, промышленных и производственных объектов, а также объектов культурного наследия. Таким объектом, присоединенном в первом квартале 2022 года стали Пакгаузы на Стрелке. Присоединенная мощность составила 1 382 кВт.

«Потребительский спрос на присоединение к электрическим сетям сегодня достаточно высок. Безотлагательное удовлетворение такого спроса – важное условие нормального социально-экономического развития. Мы прилагаем все усилия для обеспечения качественного и надежного выполнения обязательств, чтобы для Нижегородского региона открывались новые возможности для роста и развития», – отметил и.о. заместителя генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» – директора филиала «Нижновэнерго» Евгений Турапин.