Сильная метель ожидается в Нижегородской области 14 декабря. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Нижегородскую область ждет очередной удар стихии: на регион надвигается сильная метель. Экстренное предупреждение распространило региональное ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, днем 14 декабря в Нижнем Новгороде и местами по области ожидается усиление юго-восточного ветра до 15 метров в секунду, при этом метеорологи прогнозируют снегопад.

На дорогах сохранится снежный накат и гололедица, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

Напомним, 11 декабря в Нижегородской области прошел ледяной дождь, который оставил без электричества тысячи жителей региона. Электрики работали в усиленном режиме, и на данный момент без света остается два населенных пункта с населением 169 человек.