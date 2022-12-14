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НовостиОбщество14 декабря 2022 6:02

Два населенных пункта Нижегородской области остаются без света на утро 14 декабря

Энергетики продолжают работать над устранением последствий ледяного дождя
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Два населенных пункта Нижегородской области остаются без света на утро 14 декабря. Фото: Россети Центр и Приволжье

Два населенных пункта Нижегородской области остаются без света на утро 14 декабря. Фото: Россети Центр и Приволжье

В Нижегородской области 169 человек остаются без электричества после ледяного дождя, прошедшего в минувшее воскресенье. Такие данные на утро 14 декабря предоставили в пресс-службе регионального правительства.

Работа по восстановлению продолжается в двух населенных пунктах двух муниципальных образований. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии населению.

Напомним, ледяной дождь прошел в Нижегородской области 11 декабря. В результате из-за аварийных отключений электроэнергии без света остались тысячи людей.