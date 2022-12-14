Два населенных пункта Нижегородской области остаются без света на утро 14 декабря. Фото: Россети Центр и Приволжье

В Нижегородской области 169 человек остаются без электричества после ледяного дождя, прошедшего в минувшее воскресенье. Такие данные на утро 14 декабря предоставили в пресс-службе регионального правительства.

Работа по восстановлению продолжается в двух населенных пунктах двух муниципальных образований. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии населению.

Напомним, ледяной дождь прошел в Нижегородской области 11 декабря. В результате из-за аварийных отключений электроэнергии без света остались тысячи людей.