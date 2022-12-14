Погибший в СВО дзержинец Роман Лядов посмертно награжден Орденом Мужества. Фото: Администрация Дзержинска

Житель Дзержинска Роман Лядов, погибший в ходе специальной военной операции, посмертно награжден Орденом Мужества. Указ о награждении военнослужащего президент подписал еще в начале октября, но церемония прошла лишь в декабре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Дзержинска.

Траурный митинг состоялся на площади Героев в День памяти воинов, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах. На мероприятие были приглашены мать и вдова Романа Лядова. Награда, присвоенная «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», передана матери военнослужащего на вечное хранение.

Как рассказали в мэрии, Роман Лядов служил ефрейтором и погиб 20 августа на Донбассе во время штурма позиции противника, спасая раненного товарища и прикрывая его собой.

Ранее Орденом Мужества посмертно был награжден нижегородец Михаил Раку, который также погиб в СВО.