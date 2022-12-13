Бывшего главного врача нижегородской больницы имени Семашко подозревают в превышении полномочий

Он был отстранен от должности еще 20 октября Фото: Александр ГЛУЗ

Бывший главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко» подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По данным следствия, бывший главный врач Нижегородской областной клинической больницы давал личные распоряжения о внесении недостоверных сведений в медицинские карты пациентов. Это проводилось для того, чтобы сокрыть недостатки и ошибки, которые были допущенные во время лечения.

Московский районный суд Нижнего Новгорода отстранил подозреваемого от должности главного врача 20 октября 2022 года. Но суд сохранил за ним возможность получения ежемесячного пособия, равного прожиточному минимуму трудоспособного населения по России.

1 декабря 2022 года апелляционным постановлением Нижегородского областного суда принятое ранее решение Московского районного суда осталось без изменений.