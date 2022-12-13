Статус «дети военного времени» введут в Нижегородской области Фото: Евгения ГУСЕВА

Статусы «дети военного времени», «дети-сироты военного времени» и «несовершеннолетние, принимавшие участие в восстановлении народного хозяйства в период с 1946 года по 1950 год» введут в Нижегородской области. Законопроект «О сохранении на территории Нижегородской области исторической памяти и об увековечении подвига советского народа» внес губернатор Глеб Никитин на принятие в ЗСНО.

Гражданам, являвшимся несовершеннолетними в период Великой Отечественной войны, со статусом «дети военного времени», «дети-сироты военного времени» или «несовершеннолетние, принимавшие участие в восстановлении народного хозяйства в период с 1946 года по 1950 год» будут вручаться нагрудные знаки «Дети военного времени».

Кроме того, для детей военного времени предусмотрены меры социальной поддержки. Такие, как ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за жилье и коммунальные услуги при среднемесячном доходе ниже 31 376 рублей.

Будут предусматриваться внеочередные оказание медпомощи и прием в социальные стационарные учреждения. Дети военного времени смогут получить льготные путевки в центры социальной реабилитации. Также им ежегодно будут предоставлены услуги по реабилитации и восстановительное лечение.

Закон вступит в силу 1 января 2023 года.