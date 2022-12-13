Ледовая переправа открылась в Пильнинском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Пильнинском районе открылась первая ледовая переправа через реку Суру. Переправа Наваты - Шумерля связывает Нижегородскую область и Чувашскую республику. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Данная переправа будет работать круглосуточно, - рассказали в ведомстве. – Она оборудована спасательным инвентарем, который необходим в случае возникновения внештатных ситуаций. Здесь разрешено движение автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн. При этом скорость движения не должна превышать 10 километров в час.

На данной переправе действует пропускной режим, поэтому там организовано дежурство обслуживающего персонала. На обоих берегах установлены шлагбаумы и светофоры. На данном участке регулярно замеряют толщину льда. Эта переправа будет работать до конца зимнего сезона.