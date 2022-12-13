Производство моющих средств хотят расширить в Дзержинске за 160 млн рублей

Соглашение о сопровождении и поддержке подписано между компанией и Корпорацией развития Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Производитель бытовой химии ООО «Синергетик» в рамках инвестиционного проекта планирует построить два производственных здания для выпуска экологических моющих средств в Нижегородской области.

– Соглашение о сопровождении и поддержке при реализации соответствующего инвестиционного проекта подписано между компанией и Корпорацией развития Нижегородской области, – сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Планируется, что первое здание будет построено для производства сухих моющих средств, а также в капсулах и таблетках. Предположительно объем выпуска продукции на территории этого корпуса составит до 50 тысяч тонн в год. Второе здание необходимо для увеличения и расширения ассортимента. Новые производственные здания будут построены на территории Дзержинска.

В проект будет инвестировано более 160 млн рублей.

По словам генерального директора ООО «Синергетик» Алексея Зюзина, новые производственные комплексы позволят создать 240 рабочих мест дополнительно. Комплекс будет возводиться несколько лет, но первая очередь строительства в рамках расширения планируется уже летом 2023 года.