«Россети» устранили основную часть технологических нарушений по сети 6-10 кВ в регионах Центра и Поволжья

Энергетики группы «Россети» подали напряжение потребителям в сетях 6-10 кВ Нижегородской области и Республики Чувашия, во Владимирской области технические мероприятия продолжаются. Специфика сетей 6-10 кВ в том, что от работы одной линии зависит электроснабжение сразу нескольких домохозяйств, поэтому при восстановлении им отдается приоритет.

Во всех трех регионах специалисты продолжают отрабатывать индивидуальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ. Им предстоит восстановить электроснабжение еще порядка 5 000 человек.

Кроме того, несколько дней потребуется, чтобы расчистить угрожающие ЛЭП деревья и привести оборудование в нормативное состояние. Возможны кратковременные отключения на период проведения работ.

В Нижегородской области за время проведения аварийно-восстановительных работ убрано более 1 100 деревьев, устранено более 200 обрыв проводов, выполнена замена 17 опор ЛЭП. К восстановительным работам привлечены более 1 000 человек, 380 единиц спецтехники, 48 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью свыше 4,7 МВт.

В Республике Чувашия убрано 515 деревьев, устранено около 430 обрывов проводов, заменено 27 опор ЛЭП. В настоящее время в регионе продолжается восстановление 75 воздушных линий 0,4 кВ. Задействованы 181 человек и 56 единиц техники.

Во Владимирской области энергетики убрали более 850 деревьев, устранили более 200 обрывов проводов, заменили 34 опоры ЛЭП. В восстановлении сетевой инфраструктуры задействованы 392 человека, 133 единицы техники и 13 резервных источников питания суммарной мощностью 1,1 МВт.

Работы будут вестись до полного восстановления энергоснабжения.

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220.