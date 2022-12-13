В 11% школ и детсадов Нижнего Новгорода ввели карантин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 11% нижегородских школ и детсадов введен полный или частичный карантин в связи с продолжающимся ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- По данным на 13 декабря, в 11% образовательных учреждений региона введен полный или частичный карантин, - говорится в сообщении ведомства. – При этом в 17 школах и 7 детских садах полностью приостановлен учебный процесс.

Напомним, ранее мы писали, что Роспотребнадзор предложил отменить кабинетную систему в школах Нижнего Новгорода из-за ОРВИ. Также под запрет могут попасть массовые мероприятия с участием организованных групп детей в образовательных организациях.